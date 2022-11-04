Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

Руководители из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству России, смогут работать до 70 лет, сверх ранее установленного предельного возраста в 65 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин повысил оклады российских госслужащих

«Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», - отмечается в пояснительной записке.

Закон предусматривает возможность продлить срок гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности».

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который разрешает продлевать сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы, сообщает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосслужащиеЧиновникиПрезидентРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры