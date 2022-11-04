Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

«Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», - отмечается в пояснительной записке.

Закон предусматривает возможность продлить срок гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности».

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который разрешает продлевать сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы, сообщает РИА Новости.

