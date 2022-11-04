Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
Руководители из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству России, смогут работать до 70 лет, сверх ранее установленного предельного возраста в 65 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», - отмечается в пояснительной записке.
Закон предусматривает возможность продлить срок гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности».
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который разрешает продлевать сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы, сообщает РИА Новости.
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