Госдума приняла закон, разрешающий продление пребывания на госслужбе
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который разрешает продлевать сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы, сообщает РИА Новости.
В документе речь идёт о руководителях из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых правительству РФ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что срок гражданской службы может быть продлён с согласия гражданского служащего, «но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет".
Также отмечается, что благодаря новым нормам станет возможным продление срока гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам до минимально положенного по Трудовому кодексу РФ, пишут «Известия».
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