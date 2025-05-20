В Калининграде построили «дом для творческой молодежи»

Проект был создан при учете всех пожеланий представителей творческой интеллигенции и был обустроен в современном стиле. Об этом заявил представитель подрядчика строительства «Стройтрансгаза», генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.

«На протяжении всего процесса строительства мы тесно сотрудничали с руководством РГИСИ, что позволило учесть все требования и пожелания. Это было непросто, ведь творческие люди имеют свои уникальные представления о комфорте и функциональности. Команда «СТГ-Запад» создала в Калининграде не просто здание, а современное и стильное пространство, которое станет настоящим домом для творческой молодежи нашей страны», — отметил он.

Новое здание станет первым вузом в регионе, в котором можно будет освоить творческую профессию. Набор будет вестись по девяти направлениям, а всего рассчитывают принять 150 студентов. Также на территории откроют Школу креативных индустрий для молодежи. Эта площадка предоставит школьникам 5-11 классов получить дополнительное образование.

