В Калининграде построили «дом для творческой молодежи»
В Калининграде было закончено строительство филиала Российского государственного института сценических искусств – Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства. Об этом сообщил заместитель председатель правительства РФ Марат Хуснуллин.
Проект был создан при учете всех пожеланий представителей творческой интеллигенции и был обустроен в современном стиле. Об этом заявил представитель подрядчика строительства «Стройтрансгаза», генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.
«На протяжении всего процесса строительства мы тесно сотрудничали с руководством РГИСИ, что позволило учесть все требования и пожелания. Это было непросто, ведь творческие люди имеют свои уникальные представления о комфорте и функциональности. Команда «СТГ-Запад» создала в Калининграде не просто здание, а современное и стильное пространство, которое станет настоящим домом для творческой молодежи нашей страны», — отметил он.
Новое здание станет первым вузом в регионе, в котором можно будет освоить творческую профессию. Набор будет вестись по девяти направлениям, а всего рассчитывают принять 150 студентов. Также на территории откроют Школу креативных индустрий для молодежи. Эта площадка предоставит школьникам 5-11 классов получить дополнительное образование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калининграде построили «дом для творческой молодежи»
- Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий
- Американские ученые заявили, что сладкое помогает эффективнее похудеть
- Трамп: Байден не подписывал документы самостоятельно
- В Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка
- ФСБ задержала декана одного из ростовских вузов за получение взятки
- В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»
- Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей
- ГМИИ имени А.С. Пушкина отказался от филиала в Екатеринбурге
- В Париже нашли украденный в 1988 году бюст Джима Моррисона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru