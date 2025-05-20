Рубио допустил ужесточение санкций против России

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США он уточнил, что это может произойти, если станет ясно, что Москва не заинтересована в мире на Украине.

«Если станет ясно, что Россия не заинтересована в мирном соглашении и хочет продолжать конфликт, то этим вполне всё может закончиться», - заключил госсекретарь.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп проинформировал глава европейских государств о нежелании расширять санкционное давление на РФ, сообщает RT.