Теннисист Медведев рассказал, что заставит его завершить карьеру

Он пояснил, что теннис для него является работой.

«Я бы нашёл другую работу, с таким же азартом, за которую я бы получал какие-то деньги. Не факт, что большие, но какие-то», - сказал спортсмен.

Медведев добавил, что в качестве альтернативы теннису, по азарту и эмоциям, он мог бы рассмотреть «гонки, что-то связанное с ракеткой или бизнес».

Ранее принадлежащая семикратному чемпиону «Формулы 1» Льюису Хэмилтону международная сеть веганских ресторанов Neat Burger объявила о планах закрыть два последних заведения в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

