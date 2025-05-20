Теннисист Медведев рассказал, что заставит его завершить карьеру

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!» заявил, что завершит профессиональную карьеру, если из тенниса уберут призовые деньги.

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Он пояснил, что теннис для него является работой.

«Я бы нашёл другую работу, с таким же азартом, за которую я бы получал какие-то деньги. Не факт, что большие, но какие-то», - сказал спортсмен.

Медведев добавил, что в качестве альтернативы теннису, по азарту и эмоциям, он мог бы рассмотреть «гонки, что-то связанное с ракеткой или бизнес».

Ранее принадлежащая семикратному чемпиону «Формулы 1» Льюису Хэмилтону международная сеть веганских ресторанов Neat Burger объявила о планах закрыть два последних заведения в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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