Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

Россия неоднократно заявляла о том, что готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он указал, что при этом необходимо учитывать «реалии на земле» и ранее сформулированные предложения.

«И такие переговоры могут позволить обрести мир», - заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возобновление переговоров между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что стороны находятся «в целом на правильном пути», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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