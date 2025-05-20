Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он указал, что при этом необходимо учитывать «реалии на земле» и ранее сформулированные предложения.

«И такие переговоры могут позволить обрести мир», - заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возобновление переговоров между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что стороны находятся «в целом на правильном пути», сообщает «Свободная пресса».