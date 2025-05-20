Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий
Россия неоднократно заявляла о том, что готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он указал, что при этом необходимо учитывать «реалии на земле» и ранее сформулированные предложения.
«И такие переговоры могут позволить обрести мир», - заключил Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возобновление переговоров между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что стороны находятся «в целом на правильном пути», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru