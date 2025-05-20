Набиуллина заявила, что ИИ не сможет заменить макроэкономистов

Выступая на «Альфа-Саммите», она отметила, что в ведомстве применяют ИИ для обработки жалоб, но не используют для принятия решений о ключевой ставке.

«Нейросети учатся на исторических данных и не учитывают происходящие структурные сдвиги. Так что роль макроэкономистов всё ещё очень важна», - заключила Набиуллина.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ИИ не сможет заменить врачей и учителей, но с лёгкостью заменят «половину чиновников», сообщает «Свободная пресса».

