Набиуллина заявила, что ИИ не сможет заменить макроэкономистов
В искусственном интеллекте (ИИ) — большой потенциал. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Выступая на «Альфа-Саммите», она отметила, что в ведомстве применяют ИИ для обработки жалоб, но не используют для принятия решений о ключевой ставке.
«Нейросети учатся на исторических данных и не учитывают происходящие структурные сдвиги. Так что роль макроэкономистов всё ещё очень важна», - заключила Набиуллина.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ИИ не сможет заменить врачей и учителей, но с лёгкостью заменят «половину чиновников», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru