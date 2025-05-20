Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине
США не прекращали поставок вооружений Украине. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
По его словам, всё, что было ранее утверждено и выделено Конгрессом США, продолжает передаваться Киеву.
Отвечая на вопрос о готовности администрации президента США Дональда Трампа запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины, он указал, что «это другой вопрос».
«Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием», - заключил Рубио.
Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель намерен ежегодно оказывать Киеву военную помощь в размере €1 млрд, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru