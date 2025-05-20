Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине

По его словам, всё, что было ранее утверждено и выделено Конгрессом США, продолжает передаваться Киеву.

Отвечая на вопрос о готовности администрации президента США Дональда Трампа запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины, он указал, что «это другой вопрос».

«Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием», - заключил Рубио.

Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель намерен ежегодно оказывать Киеву военную помощь в размере €1 млрд, сообщает RT.

