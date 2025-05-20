Американские ученые заявили, что сладкое помогает эффективнее похудеть
Людям, которые хотят похудеть, не стоит отказываться от сладкого, тогда они легче справятся с диетой. К такому выводу пришли ученые Университета Иллинойса.
Они разделили подопытных на две группы. Одна придерживалась строгих правил и ограничивала свой рацион. Второй группе разрешалось съедать сладкое, когда им хочется.
Исследователи пришли к выводу, что употребление продуктов, на которые «тянет» человека, помогает сбросить вес. При поедание «запрещенной» еды неконтролируемое желание есть ее в будущем уменьшалось и люди худели активнее, чем когда они не позволяли себе желаемого.
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