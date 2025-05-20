Американские ученые заявили, что сладкое помогает эффективнее похудеть

Они разделили подопытных на две группы. Одна придерживалась строгих правил и ограничивала свой рацион. Второй группе разрешалось съедать сладкое, когда им хочется.

Исследователи пришли к выводу, что употребление продуктов, на которые «тянет» человека, помогает сбросить вес. При поедание «запрещенной» еды неконтролируемое желание есть ее в будущем уменьшалось и люди худели активнее, чем когда они не позволяли себе желаемого.

Ранее Россия закупила аналоги препарата для похудания «Оземпик» на 2,3 миллиарда рублей, напоминает НСН.

