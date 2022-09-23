Путин повысил оклады российских госслужащих

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП и судов.

В документе говорится, что их оклады будут повышены с 1 октября 2022 года в 1,04 раза.

Ранее министерство труда и социальной защиты заявило, что в Госдуму в составе бюджетного пакета будут внесены законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

