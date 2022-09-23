Путин повысил оклады российских госслужащих
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников, председателя Следственного комитета и Генерального прокурора, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП и судов.
В документе говорится, что их оклады будут повышены с 1 октября 2022 года в 1,04 раза.
Ранее министерство труда и социальной защиты заявило, что в Госдуму в составе бюджетного пакета будут внесены законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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