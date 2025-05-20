«Магнит» объявил о покупке 81% акций «Азбуки вкуса»
Сеть магазинов «Магнит» официально приобрела 81,55% акций продуктовой сети «Азбука вкуса». Об этом объявили в пресс-службе ретейлера.
Основное операционное дочернее общество компании получило контрольный пакет акций в ООО «Городской супермаркет», которое владеет «Азбукой вкуса». О сделке стало известно еще в конце апреля, но она привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По данным «Магнита», ведомство подтвердило отсутствие ограничения конкуренции на рынке. Утверждается, что по итогам 2024 года совместная доля магазинов двух брендов не превышала 25% ни в одном регионе России. Эта информация позволила объявить о завершении сделки.
Ранее эксперт по рынку ретейла Анатолий Карпов рассказал в беседе с НСН, что «Азбуке вкуса» не грозят изменения после ее покупки «Магнитом».
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