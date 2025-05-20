Минюст заявил, что инопланетяне могут быть признаны иноагентами
Если инопланетяне будут действовать против интересов России, то министерство юстиции признает их иностранными агентами. Об этом заявил вице-глава ведомства Олег Свириденко во время Петербургского международного юридического форума.
«И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — отметил Свириденко.
Таким образом чиновник прокомментировал расширение оснований для признания физических и юридических лиц иностранными агентами. Соответствующий закон вступил в силу 2 мая 2025 года. Он позволяет присвоить такой статус всем, кто оказывает финансовую помощь при исполнении решений зарубежных государственных органов и международных организаций, если они направлены против России.
Ранее сообщалось, что почти половина иноагентов проживает за рубежом, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru