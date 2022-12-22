Экс-советник Путина: Общество не готово к авторизации в соцсетях по паспорту

Ранее стало известно, что законы о доступе детей в интернет могут ужесточить в России, Госдума уже получила соответствующие рекомендации. В частности, пишут «Известия», необходимо разработать и принять закон о социальных сетях. Регистрацию на таких ресурсах следует проводить по паспортным данным, указывая настоящее имя и предоставляя документ в электронном виде. Дети младше 14 лет смогут зарегистрироваться только с помощью родителей или законных представителей. Клименко сомневается в успехе данной инициативы.

«Скорее речь идет об авторизации не по паспорту или биометрии, а через Госуслуги. Во времена игры «Синий кит», когда доводили до самоубийств, была речь о том, чтобы создатели групп в «ВКонтакте» были всегда авторизованы. В этом логика есть. Есть ли логика в том, чтобы все пользователи были авторизованы – хороший вопрос. Он находится не в правовой плоскости, а в готовности общества. Учитывая, что сейчас в России одновременно действуют зарубежные ресурсы, которые заведомо будут это выполнять, мала. Наши ресурсы эти требования выполнят. Вопрос в том, как это будет обеспечено. Когда мы говорим, что все должны быть авторизованы, то под это надо сделать исследование не о том, что смотрят дети, а сможем ли мы это обеспечить», - сказал Клименко.

Собеседник НСН сомневается, что закон будет работать.

«Это давняя история. К примеру, закон о приземлении приняли для того, чтобы все ресурсы поставили счетчики, но зарубежные ресурсы – Telegram и многие другие этого не выполнили. Поэтому вопрос не в идеях, которые осеняют депутатов, а будет ли он работать», - резюмировал Клименко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в пресс-центре НСН говорила, что благодаря пилотному проекту «Дети в интернете» за полгода удалось предотвратить 16 детских суицидов и 4 вооруженных нападения на школу.

