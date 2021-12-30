Путин подписал закон о единой госсистеме биометрических данных

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России единой государственной системы биометрии, сообщает пресс-служба Кремля.

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Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и связи", которые присваивают единой биометрической системе статус государственной информационной системы.

Граждане смогут добровольно размещать свои биометрические образцы в системе с использованием доверенного программного обеспечения и подтверждённого аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также для этих целей может быть использован чип на загранпаспорте.

Порядок использования биометрических данных, а также перечень случаев, когда это будет необходимо, определит правительство.

Ранее гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский заявил, что биометрические данные невозможно украсть, а благодаря современным технологиям можно успешно бороться с их незаконным использованием.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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