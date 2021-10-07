Эксперт заявил о безопасности хранения биометрических данных

Биометрические данные невозможно украсть, а благодаря современным технологиям можно успешно бороться с их незаконным использованием. Об этом рассказал гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский в беседе с РИА Новости.

«И пароль, и паспорт, и другие средства идентификации на основе какой-либо информации могут быть скопированы в полной мере, чего нельзя сказать о биометрии. Безусловно, есть попытки воспроизведения биометрии: например, взять фото из открытых данных в социальной сети, выдав за биометрический слепок, но такие попытки можно вычислить современными техническими средствами liveness detection и предотвратить», — сообщил эксперт.

По словам Дырмовского, усилить защиту биометрии от попыток взлома поможет использование нескольких модальностей, например, лица и голоса, с обязательным использованием технологий защиты от взлома.

Ранее президент группы InfoWatch Наталья Касперская рекомендовала гражданам «не вестись на удобство» и не сдавать биометрические данные, подчеркнув, что эту информацию «практически с гарантией украдут, продадут, сольют».

В свою очередь, коммерческий директор компании EkeyRus Константин Новиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украсть биометрические данные возможно, однако вряд ли получится ими воспользоваться.

