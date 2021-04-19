МВД: электронные паспорта россиян будут содержать отпечатки двух пальцев рук

Паспорт будет выполнен в виде пластиковой карты. В документе будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца. В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование россиян и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук.

По желанию владельца, паспорта будут содержать электронную подпись.

Электронный паспорт по всей территории России можно будет оформить с 1 июля 2023 года, об этом сказано в соответствующем проекте указа президента РФ. При этом в Москве такой паспорт можно будет оформить начиная с 1 декабря текущего года.

