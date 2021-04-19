МВД: электронные паспорта россиян будут содержать отпечатки двух пальцев рук

Основное отличие электронных паспортов от классических заключается в том, что они ни будут содержать отпечатки двух пальцев рук, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Названы сроки появления электронных паспортов в России

Паспорт будет выполнен в виде пластиковой карты. В документе будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца. В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование россиян и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук.

По желанию владельца, паспорта будут содержать электронную подпись.

Электронный паспорт по всей территории России можно будет оформить с 1 июля 2023 года, об этом сказано в соответствующем проекте указа президента РФ. При этом в Москве такой паспорт можно будет оформить начиная с 1 декабря текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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