В Кремле опровергли сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян

Системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим Полиция предупредила о пресечении несогласованных акций Южный участок Московского скоростного диаметра достроят в 2023 году В Москве продолжается набор сотрудников в скоропомощные комплексы Более 90 тысяч москвичей готовы к переселению по программе реновации