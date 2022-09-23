В Кремле опровергли сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
23 сентября 202217:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о том, что в России якобы планируется призвать 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации не соответствуют действиьельности, сообщает ТАСС.
По его словам, этот такая же ложь, как и распространенные ранее сообщения о намерении призвать один млн граждан.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru