Путин подписал указ о соцподдержке детей погибших на Украине военнослужащих РФ

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военных, которые погибли или были ранены в ходе специальной операции на Украине.

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В соответствии с документом дети погибших участников спецоперации получат право поступить в российские вузы без вступительных экзаменов в пределах квоты

Ранее раненым российским военнослужащим вручили награды за героизм, проявленный в ходе спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоеннослужащиеПогибшиеДетиПрезидент РФУказы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры