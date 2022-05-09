Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Демонстрацию сил российских военных летчиков пришлось отменить из-за нелетной погоды, поясняет РИА Новости.

Планировалось, что в небе над Москвой пролетят 77 вертолетов и самолетов.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, традиционное место проведения парада Победы, за несколько минут до его начала.

Глава государства поднялся на трибуну, тепло и коротко пообщался с ветеранами.

Парад в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался под музыку «Священной войны». На Красную площадь внесли Государственный флаг России и боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, ставшее Знаменем Победы.

Командует парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Участниками парада с 2022 году стали 11 тысяч человек, по брусчатке пройдет 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

