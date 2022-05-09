Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
Воздушной части парада Победы в Москве в этом году не будет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Демонстрацию сил российских военных летчиков пришлось отменить из-за нелетной погоды, поясняет РИА Новости.
Планировалось, что в небе над Москвой пролетят 77 вертолетов и самолетов.
Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, традиционное место проведения парада Победы, за несколько минут до его начала.
Глава государства поднялся на трибуну, тепло и коротко пообщался с ветеранами.
Парад в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался под музыку «Священной войны». На Красную площадь внесли Государственный флаг России и боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, ставшее Знаменем Победы.
Командует парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Участниками парада с 2022 году стали 11 тысяч человек, по брусчатке пройдет 131 единица вооружения, военной и специальной техники.
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