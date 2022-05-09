Владимир Путин: Россия дала упреждающий удар агрессии

«Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что наш долг сегодня - хранить память о тех, кто сокрушил нацизм.

«Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна», - сказал президент России.

Президент напомнил, что Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности и в декабре прошлого года предложила заключить договор о гарантиях безопасности.

«Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», - подчеркнул Путин.

В Москве понимали, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых сделали ставку США и их союзники, будет неизбежным.

«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», - подчеркнул глава государства.

Глава государства, обратившись к российским военнослужащим, отметил, что они сражаются «за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины».

«Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова», - подчеркнул Путин.

После минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, Владимир Путин заявил о том, что подписал указ, который позволит оказать поддержку окажем детям погибших и раненых военнослужащих.

«Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им», - заявил президент.

Завершая выступление на параде Победы, глава государства еще раз напомнил о примере поколения победителей, показали «пример героизма на все времена».

