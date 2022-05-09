Владимир Путин: Россия дала упреждающий удар агрессии
Российский лидер Владимир Путин на параде в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, заявил, что Россия дала упреждающий удар агрессии и назвал это единственным верным решением.
«Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом», - подчеркнул Путин.
Он отметил, что наш долг сегодня - хранить память о тех, кто сокрушил нацизм.
«Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна», - сказал президент России.
Президент напомнил, что Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности и в декабре прошлого года предложила заключить договор о гарантиях безопасности.
«Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», - подчеркнул Путин.
В Москве понимали, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых сделали ставку США и их союзники, будет неизбежным.
«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», - подчеркнул глава государства.
Глава государства, обратившись к российским военнослужащим, отметил, что они сражаются «за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины».
«Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова», - подчеркнул Путин.
После минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, Владимир Путин заявил о том, что подписал указ, который позволит оказать поддержку окажем детям погибших и раненых военнослужащих.
«Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им», - заявил президент.
Завершая выступление на параде Победы, глава государства еще раз напомнил о примере поколения победителей, показали «пример героизма на все времена».
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