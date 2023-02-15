Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о разработке указа, регламентирующего использование в стране «цифрового паспорта», сообщает РИА Новости.
Глава ведомства Максут Шадаев рассказал российскому лидеру, что такие цифровые сервисы позволят оформить, например, цифровые водительские права, полисы ОМС и карты болельщика.
Он отметил, что в настоящее время министерство также разрабатывает технологию, благодаря которой в ряде случаев вместо паспорта можно будет использовать смартфон, однако для этого нужны соответствующие нормы, регламентирующие и легализующие подобные возможности.
Шадаев обратился к Путину с просьбой дать поручение о разработке необходимого документа до 1 мая текущего года, Путин его поддержал, призвав ускорить внедрение таких сервисов.
«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше... Вот такие сервисы они в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение», - заключил глава государства.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в РФ нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- В ВОЗ продлили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
- СМИ: в России предложили запустить всеобщую ипотеку под 5%
- «Держимся»: Журова рассказала о послании от жены Костомарова
- В МИД РФ раскрыли планы США по сверхсекретным программам на Украине
- Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
- Швейцария присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России
- Мурашко: специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников
- На Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ
- Над Киевом сбили шесть неопознанных летающих шаров
- СМИ: Байден может встретиться в Польше с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru