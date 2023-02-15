Путин поддержал идею применения цифрового паспорта

Глава ведомства Максут Шадаев рассказал российскому лидеру, что такие цифровые сервисы позволят оформить, например, цифровые водительские права, полисы ОМС и карты болельщика.

Он отметил, что в настоящее время министерство также разрабатывает технологию, благодаря которой в ряде случаев вместо паспорта можно будет использовать смартфон, однако для этого нужны соответствующие нормы, регламентирующие и легализующие подобные возможности.

Шадаев обратился к Путину с просьбой дать поручение о разработке необходимого документа до 1 мая текущего года, Путин его поддержал, призвав ускорить внедрение таких сервисов.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше... Вот такие сервисы они в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение», - заключил глава государства.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в РФ нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки.

