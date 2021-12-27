СМИ: названы пилотные регионы для внедрения электронных паспортов
Кабмин России выбрал Москву, Московскую область и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, сообщает РИА новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По его словам, электронные документы начнут выдавать с начала 2023 года. Уже проведены технические испытания электронных компонентов паспорта. По желанию в память смарт-карты можно будет занести например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
Как отметил вице-премьер, замена бумажного документа на цифровой паспорт останется выбором каждого россиянина.
В России идет поэтапная подготовка введения паспорта гражданина России в виде пластиковой карты. В проекте участвуют МВД РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и другие «заинтересованные государственные органы и организации».
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