СМИ: названы пилотные регионы для внедрения электронных паспортов

Кабмин России выбрал Москву, Московскую область и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, сообщает РИА новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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По его словам, электронные документы начнут выдавать с начала 2023 года. Уже проведены технические испытания электронных компонентов паспорта. По желанию в память смарт-карты можно будет занести например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

Как отметил вице-премьер, замена бумажного документа на цифровой паспорт останется выбором каждого россиянина.

В России идет поэтапная подготовка введения паспорта гражданина России в виде пластиковой карты. В проекте участвуют МВД РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и другие «заинтересованные государственные органы и организации».

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ТЕГИ:ТехнологииПаспорт
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