Путин поддержал идею отправить 100 тысяч заключенных на принудительные работы
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Министерства юстиции Константина Чуйченко заменить лишение свободы на принудительные работы ряду заключённых, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с главой государства министр отметил, что порядка 100 тысяч человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру. По его словам, это будет выгодно для бюджета, так как осуждённые, получающие за свою работу зарплату, фактически «сами будут оплачивать расходы, связанные с их содержанием».
«Давайте так и сделаем», - заявил президент РФ.
Ранее Путин поддержал предложение Чуйченко создать должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который начнёт создание службы пробации.
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