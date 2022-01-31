Путин поддержал идею отправить 100 тысяч заключенных на принудительные работы

На встрече с главой государства министр отметил, что порядка 100 тысяч человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру. По его словам, это будет выгодно для бюджета, так как осуждённые, получающие за свою работу зарплату, фактически «сами будут оплачивать расходы, связанные с их содержанием».

«Давайте так и сделаем», - заявил президент РФ.

Ранее Путин поддержал предложение Чуйченко создать должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который начнёт создание службы пробации.

