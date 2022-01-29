Путин потребовал от Минюста проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра
Глава России Владимир Путин распорядился до 1 мая сделать анализ законодательства об иноагентах и практики его применения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», - говорится в перечне поручений президента.
Глава государства также отметил, при необходимости «представить предложения о совершенствовании законодательства РФ».
Ранее главный редактор «Комсомольской правды» («КП») Владимир Сунгоркин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделился текущими победами и трудностями, с которыми в современном обществе сталкивается печатное СМИ.
«В наступившем году мы должны решать проблему этого ярлыка «иностранного агента». На мой взгляд, это приняло непотребные формы, закон этот надо менять, как, кстати, признал и президент на встрече с Советом по правам человека. Нужно, чтобы суд принимал это решение, потому что сегодня такой закон широчайший действует, что можно объявить иностранным агентом практически любого», - считает собеседник «Радиоточки НСН».
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