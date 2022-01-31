Путин поддержал идею ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации
Президент Владимир Путин поддержал предложение создать должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который начнёт создание службы пробации, сообщает пресс-служба Кремля.
Министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с главой государства рассказал, что его ведомством был подготовлен соответствующий проект закона о пробации, однако соответствующую должность необходимо ввести уже сейчас, чтобы начать формирование службы до рассмотрения документа в Госдуме.
«Мы предлагаем создать соответствующую службу, которая будет на системной основе... готовить людей к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией», - отметил Чуйченко.
Министр добавил, что служба пробации «в значительной степени заработает» к середине 2023 года.
Ранее сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» что факты насилия в местах лишения свободы были известны части сенаторов от правозащитников еще три года назад.
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