Путин поддержал идею ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с главой государства рассказал, что его ведомством был подготовлен соответствующий проект закона о пробации, однако соответствующую должность необходимо ввести уже сейчас, чтобы начать формирование службы до рассмотрения документа в Госдуме.

«Мы предлагаем создать соответствующую службу, которая будет на системной основе... готовить людей к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией», - отметил Чуйченко.

Министр добавил, что служба пробации «в значительной степени заработает» к середине 2023 года.

Ранее сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» что факты насилия в местах лишения свободы были известны части сенаторов от правозащитников еще три года назад.

