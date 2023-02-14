Путин объяснил, почему Россия не исполняет решения ЕСПЧ

В ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, он отметил, что по этой причине Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, так как предвзятость и пристрастность не приемлемы для судебной власти.

«Поэтому были приняты федеральные законы, в соответствии с которыми решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России», - напомнил глава государства.

Также он напомнил, что были приняты поправки в процессуальное законодательство России, которые касаются пересмотра решений, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ в России следует создать орган, который будет выполнять аналогичные функции, сообщает НСН.

