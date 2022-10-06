Москалькова призвала создать в России аналог ЕСПЧ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России должен появиться орган, выполнявший бы аналогичные функции, сообщает РИА Новости.

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На пленарном заседании VIII Уральского форума конституционалистов она выразила мнение, что России, вышедшей из Совета Европы и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам, следует «предложить свою более высокую систему защиты прав человека».

«ЕСПЧ не отменял решения... но человек получал компенсацию за моральный вред. Мне кажется, очень правильно, если мы эти компенсационные процессы продолжим на национальном уровне», - отметила Москалькова.

Она добавила, что таким правом можно наделить Конституционный или Верховный суд, либо институт уполномоченного по правам человека.

Ранее Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕСПЧКомпенсацииПрава ЧеловекаТатьяна Москалькова
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