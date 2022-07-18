Путин уволил уполномоченного РФ при ЕСПЧ Виноградова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов был освобождён от функций уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает пресс-служба Кремля.
«Освободить... Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций Уполномоченного РФ при ЕСПЧ», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, сообщает телеканал «360».
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