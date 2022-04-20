Путин обсудил со школьником Рюрика и «норманскую теорию»

«Может быть, ты и прав», - сказал в ответ президент России.

Он напомнил о версии, согласно которой у Рюрика «то ли мама была славянка», то ли что-то в этом роде.

«И не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде. (…) Он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее», - добавил глава государства.

При этом Путин указал, что Рюрика «кто-то призвал на служение», поэтому его появление с дружиной «совсем не значит, что верна эта норманская теория образования Русского государства».

Весной 2020 года Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом так же, как в свое время справилась с терзавшими ее половцами и печенегами.

