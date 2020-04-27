Песков объяснил появление «печенегов и половцев» в речи Путина
Владимир Путин не стремится к тому, чтобы россияне «растащили» его высказывания на цитаты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами». Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства прибегает к красочным сравнениям и историческим образам, например, «печенегам и половцам» или «рабам на галерах» для того, чтобы нагляднее донести до людей свои мысли.
Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин «знает вес своего слова», пишет Газета.ру.
Напомним, 8 апреля в ходе заседания с членами кабмина и губернаторами президент России сравнил «заразу коронавирусную» с печенегами и половцами и заявил, что при определенных усилиях страна сможет победить пандемию, передает RT.
Напомним, по данным на 26 апреля, в России было зафиксировано более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 80 949.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 971. Ещё 576 человек за сутки заболели в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 153 новых инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru