Песков объяснил появление «печенегов и половцев» в речи Путина

Владимир Путин не стремится к тому, чтобы россияне «растащили» его высказывания на цитаты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами». Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства прибегает к красочным сравнениям и историческим образам, например, «печенегам и половцам» или «рабам на галерах» для того, чтобы нагляднее донести до людей свои мысли.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин «знает вес своего слова», пишет Газета.ру.

Напомним, 8 апреля в ходе заседания с членами кабмина и губернаторами президент России сравнил «заразу коронавирусную» с печенегами и половцами и заявил, что при определенных усилиях страна сможет победить пандемию, передает RT.