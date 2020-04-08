Путин пообещал покончить с «коронавирусной заразой», как с печенегами
Президент России Владимир в ходе видеоконференции с губернаторами, полпредами, членами правительства и администрации главы государства заявил о том, что страна непременно справится с коронавирусом COVID-19.
В конце своей речи глава государства обратился к россиянам. Путин отметил, что Россия в свое время победила «терзавших ее» половцев и печенегов.
«Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», - сказал он.
Также президент в начале своего выступления поручил выделить ежемесячные доплаты для медиков, которые непосредственно ведут борьбу с коронавирусом. Они составят от 25 до 80 тысяч рублей.
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