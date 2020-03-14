Путин обратился в КС по дополнительным условиям принятия поправок в Конституцию
Глава России Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд (КС) РФ насчет дополнительных условий для вступления в силу поправок к Конституции. Документ был размещен на сайте пресс-службы Кремля 14 марта, в субботу.
«Прошу Конституционный суд РФ разрешить вопрос о том, могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ», — сказано в запросе президента России.
Также Владимир Путин просил уточнить, достаточно ли получить одобрение изменений в ходе общероссийского голосования – в соответствии со статьей 3 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.
Ранее член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН объяснил позицию коммунистов заксобрания Новосибирской области и Забайкалья, которые проголосовали против изменения Основного закона, в отношении поправок к Конституции.
«У нас есть решение президиума Центрального комитета. Мы внимательно рассматривали поправки со всех сторон, анализировали. Поправки, которые внес президент, предоставляют ему диктаторские полномочия», – заявил он.
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