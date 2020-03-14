Путин обратился в КС по дополнительным условиям принятия поправок в Конституцию

Глава России Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд (КС) РФ насчет дополнительных условий для вступления в силу поправок к Конституции. Документ был размещен на сайте пресс-службы Кремля 14 марта, в субботу.

«Прошу Конституционный суд РФ разрешить вопрос о том, могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ», — сказано в запросе президента России.