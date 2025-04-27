СМИ: Китайские компании планируют перенести производство в США из-за высоких пошлин
Китайские компании начали переносить производство на американские площадки из-за высоких таможенных пошлин. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Глава консалтинговой компании, специализирующейся на локализации китайских производств в США, Чжу Нин сообщил, что за последние четыре месяца его компания получила свыше 100 запросов от предприятий, планирующих перенести свои мощности. По его словам, этот показатель превышает данные 2024 года, когда за весь год помощь в релокации запросили около 100 компаний.
Китайские бизнесмены подчеркивают стратегическую важность американского рынка. Например, владелец компании по производству подарков из Восточного Китая Райана Чжоу отметил, что 95% заказов его бизнеса приходится на США. Гендиректор предприятия электронных компонентов Лео Ли признал, что локализация производства в Америке увеличит затраты, однако эти расходы не сравнятся с последствиями 145-процентных пошлин, введенных в отношении китайских товаров.
Основатель консалтинговой фирмы Chem1 Е Инминь, работающей с нефтехимическими компаниями, заявил, что в текущих условиях строительство заводов в США для переработки нефти становится рациональным решением. Даже 10-процентный таможенный сбор, по его мнению, оказывает существенное давление на бизнес, что делает релокацию практически необходимой мерой.
25 апреля власти КНР решили отказаться от ответных тарифов против восьми видов микросхем, которые ввозятся в страну из США, напоминает НСН.
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