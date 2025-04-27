СМИ: Самолет «Победы» готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево
Борт авиакомпании «Победа» готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно данным «Базы», самолет в настоящее время совершает круги в районе аэропорта для выработки топлива.
Как сообщает «База», у Boeing 737-800, выполнявшего рейс из Москвы в Нальчик, во время взлета сработал датчик, сигнализирующий о разгерметизации воздушного судна. В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления.
Ранее сегодня другой самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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