Самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира

Самолет лоукостера «Победа», выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье, 27 апреля, сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на «Победу».

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В авиакомпании сообщили, что 27 апреля на рейсе DP 6903 Москва ("Шереметьево") — Магас, по предварительным данным, у одного из пассажиров во время полета резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание. В связи с этим командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда.

В «Победе» добавили, что экипаж предпринял все возможные меры для спасения жизни пассажира, однако прибывшие на борт врачи констатировали его смерть. В авиакомпании выразили сожаление в связи с произошедшим.

В начале апреля самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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