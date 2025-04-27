Овчинский: Департамент градостроительной политики участвовал в мероприятиях НИУ МГСУ

Специалисты Департамента градостроительной политики 19 апреля приняли участие в дне открытых дверей Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Это важный шаг для привлечения молодых специалистов в отрасль. Взаимодействие с университетами позволяет нам привлекать талантливую молодежь, которая привносит в отрасль креативные и продуктивные идеи», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как рассказал Овчинский, на дне открытых дверей представители Департамента градостроительной политики познакомили абитуриентов и студентов с направлениями работы ведомства, а также провели для них карьерные консультации.

Кроме того, ребята попробовали свои силы в викторине, получив уникальные подарки от департамента. Наиболее активные участники были удостоены особого приза — авторского светильника.