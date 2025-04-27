СМИ: Пять бань горят на востоке Москвы

По данным Базы, площадь возгорания достигает примерно 1500 квадратных метров. Все посетители и сотрудники были своевременно эвакуированы. Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сегодня МЧС России сообщило о крупном пожаре в Красноярском крае, где загорелись 10 жилых домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».