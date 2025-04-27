СМИ: Пять бань горят на востоке Москвы
27 апреля 202515:35
Пять бань горят в элитном банном комплексе «Усадьба банная» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Базы, площадь возгорания достигает примерно 1500 квадратных метров. Все посетители и сотрудники были своевременно эвакуированы. Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сегодня МЧС России сообщило о крупном пожаре в Красноярском крае, где загорелись 10 жилых домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пять бань горят на востоке Москвы
- СК РФ: Кузин признался, что СБУ пообещали ему $18 тысяч за совершение теракта
- Известный музыкант Никлас Эклунд умер на 57-м году жизни
- СМИ: Китайские компании планируют перенести производство в США из-за высоких пошлин
- МЧС России направит авиацию для тушения пожара в Иране
- Минобороны: ВС РФ ударили по складам ВСУ со снарядами для HIMARS
- Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 28
- Полиция Ванкувера: 9 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу
- Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая
- МЧС: В Красноярском крае загорелись 10 жилых домов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru