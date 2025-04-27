СМИ: Пять бань горят на востоке Москвы

Пять бань горят в элитном банном комплексе «Усадьба банная» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

МЧС: В Красноярском крае загорелись 10 жилых домов

По данным Базы, площадь возгорания достигает примерно 1500 квадратных метров. Все посетители и сотрудники были своевременно эвакуированы. Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сегодня МЧС России сообщило о крупном пожаре в Красноярском крае, где загорелись 10 жилых домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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