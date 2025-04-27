Известный музыкант Никлас Эклунд умер на 57-м году жизни
27 апреля 202514:48
Известный шведский музыкант Никлас Эклунд скончался на 57-м году жизни. О смерти исполнителя сообщил портал NPO Classical.
Причина и детали смерти не проводятся.
Никлас Эклунд родился в 1969 году в Гетеборге в музыкальной семье, его отец был известным трубачом и дирижером. Никлас обучался у своего отца в Школе музыки Гетеборгского университета. В течение пяти лет Никлас Эклунд был солистом симфонического оркестра Базельского радио. Осенью 1996 года он покинул оркестр, чтобы посвятить себя сольным выступлениям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru