Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире НСН спрогнозировал и объяснил высокую явку россиян.

«Поправки сформулированы на основе предложений людей. Это действительно народные поправки в Конституцию. Поэтому то, что социологи прогнозируют высокую явку, это, на мой взгляд, вполне оправдано. Людям действительно небезразлично то, как страна будет жить ближайшие десятилетия», — заявил эксперт.

