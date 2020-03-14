Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию.
Документ содержит 68 страниц. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире НСН спрогнозировал и объяснил высокую явку россиян.
«Поправки сформулированы на основе предложений людей. Это действительно народные поправки в Конституцию. Поэтому то, что социологи прогнозируют высокую явку, это, на мой взгляд, вполне оправдано. Людям действительно небезразлично то, как страна будет жить ближайшие десятилетия», — заявил эксперт.
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