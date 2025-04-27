Boeing-737 авиакомпании «Победа» сел штатно в Шереметьево

Boeing-737 рейса Москва-Нальчик вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

СМИ: Самолет «Победы» готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево

В сообщении уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Нальчик. Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт из-за неисправности системы герметизации. При этом посадка была выполнена штатно.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что борт авиакомпании «Победа» готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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