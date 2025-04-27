СМИ: Количество горящих бань на востоке Москвы увеличилось до семи

Количество горящих бань в комплексе «Банная усадьба» на востоке Москвы увеличилось до семи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Пять бань горят на востоке Москвы

По информации Mash, на место происшествия вылетела пара вертолётов. Также к станции «Белокаменная» прибыл пожарный поезд.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на востоке Москвы в элитном банном комплексе «Усадьба банная» загорелись 5 бань.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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