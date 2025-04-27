СМИ: Количество горящих бань на востоке Москвы увеличилось до семи
27 апреля 202516:11
Количество горящих бань в комплексе «Банная усадьба» на востоке Москвы увеличилось до семи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, на место происшествия вылетела пара вертолётов. Также к станции «Белокаменная» прибыл пожарный поезд.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на востоке Москвы в элитном банном комплексе «Усадьба банная» загорелись 5 бань.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru