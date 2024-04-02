Путин обозначил цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле»
Целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта 2024 года, был раскол России и провоцирование исламофобии, ксенофобии и национальной розни в стране. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии МВД России заявил российский лидер Владимир Путин. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале Кремля.
Глава государства пообещал, что заказчики теракта понесут заслуженное наказание. По словам президента России, в преступной среде отсутствует надежная агентура, а на первый план выходят финансовые, а не политические или религиозные соображения.
Ранее бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что заказчик теракта в «Крокус Сити Холле» не был установлен, но уже есть информация о причастности Украины, всех виновных и организаторов ждет не суд, а уничтожение.
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