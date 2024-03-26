Путин: Следователи определяют роль каждого участника теракта в «Крокусе»

Следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», устанавливают роли террористов и степень их вины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

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Он отметил, следователи устанавливают все обстоятельства теракта, а также изучают выводы криминалистов и экспертов. По словам главы государства, свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие спецслужбы при координации Национального антитеррористического комитета.

Ранее, 26 марта, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН заявлял, что террористы, атаковавшие «Крокус», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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