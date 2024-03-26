«Уничтожить без суда»: Генерал Стаськов о причастности Украины к теракту

«Наши силовые структуры базируются на доказательной базе, информации, уже которой можно пользоваться. Дальше будет больше доказательств и подробностей. Я не берусь судить, кто был заказчиком. Но если уже есть эти данные, никаких уступок у нас не должно быть. Я не утверждаю, что ответ будет резким. Может быть, потребуется год или пять лет, но всех найдут и все ответят», - отметил он.

Стаськов объяснил, что статус террористической организации предполагает «другой разговор» со стороны российских спецслужб.

«Если будет доказана причастность, Россия может признать СБУ террористической организацией. Статус террористов – это другой разговор. Мы должны адекватно отвечать в плане действий, не террористическим способом, а силовым методом. Президент говорил, что мы готовы всех наказать. Речь даже не о суде, а о применении силы, уничтожении террористов. Мы не должны ждать, пока они еще что-то совершат. Мы полное право на это имеем, потому что терроризм вне закона. Конечно, спецслужбы этими вопросами будут заниматься», - заключил собеседник НСН.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

