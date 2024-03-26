«Уничтожить без суда»: Генерал Стаськов о причастности Украины к теракту
Николай Стаськов заявил НСН, что в случае признания СБУ террористической организацией Россия будет отвечать на провокации «уничтожением», а не судом.
Заказчик теракта в «Крокус Сити Холле» не был установлен, но уже есть информация о причастности Украины, всех виновных и организаторов ждет не суд, а уничтожение, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Со своей стороны, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Также он призвал признать СБУ террористической организацией.
«Наши силовые структуры базируются на доказательной базе, информации, уже которой можно пользоваться. Дальше будет больше доказательств и подробностей. Я не берусь судить, кто был заказчиком. Но если уже есть эти данные, никаких уступок у нас не должно быть. Я не утверждаю, что ответ будет резким. Может быть, потребуется год или пять лет, но всех найдут и все ответят», - отметил он.
Стаськов объяснил, что статус террористической организации предполагает «другой разговор» со стороны российских спецслужб.
«Если будет доказана причастность, Россия может признать СБУ террористической организацией. Статус террористов – это другой разговор. Мы должны адекватно отвечать в плане действий, не террористическим способом, а силовым методом. Президент говорил, что мы готовы всех наказать. Речь даже не о суде, а о применении силы, уничтожении террористов. Мы не должны ждать, пока они еще что-то совершат. Мы полное право на это имеем, потому что терроризм вне закона. Конечно, спецслужбы этими вопросами будут заниматься», - заключил собеседник НСН.
22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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