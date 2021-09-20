Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США
Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19 под председательством США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что уровень участия Москвы в этом мероприятии будет определен по дипломатическим каналам, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США запланировано на 22 сентября. Мероприятие пройдет в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Между тем, в России за минувшие сутки зафиксировано 19 744 новых случаев COVID-19. В итоге общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 7 миллионов 294 тысячи человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Наибольшее число новых инфицированных в Москве — 2 469 человек. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область а также Самарская и Свердловская области, пишет «Свободная пресса».
Вероятность заразиться COVID-19 людей с ОРВИ существует, однако это редкая ситуация, заявил ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.
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