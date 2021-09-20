Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США

Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19 под председательством США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что уровень участия Москвы в этом мероприятии будет определен по дипломатическим каналам, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США запланировано на 22 сентября. Мероприятие пройдет в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Британские ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет к коронавирусу

Между тем, в России за минувшие сутки зафиксировано 19 744 новых случаев COVID-19. В итоге общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 7 миллионов 294 тысячи человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых инфицированных в Москве — 2 469 человек. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область а также Самарская и Свердловская области, пишет «Свободная пресса».

Вероятность заразиться COVID-19 людей с ОРВИ существует, однако это редкая ситуация, заявил ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусСаммитООНВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры