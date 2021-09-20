Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США

Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19 под председательством США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что уровень участия Москвы в этом мероприятии будет определен по дипломатическим каналам, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США запланировано на 22 сентября. Мероприятие пройдет в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.