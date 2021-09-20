Британские ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет к коронавирусу
Перенесшие коронавирусную инфекцию и привившиеся вакцинами Pfizer или Moderna могут получить иммунитет, способный справиться с новыми штаммами вируса. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на данные группы британских исследователей.
Специалисты назвали такой иммунитет «сверхчеловеческим», или «гибридным», пишет Газета.ру.
Согласно итогам исследования, прививка после COVID-19 позволяет усилить иммунитет к инфекции, а в случае вакцинации препаратами Pfizer или Moderna организм начинает вырабатывать больше так называемых «гибких» антител, отмечает Ura.ru.
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