Президент назвал российские вакцины лучшими и назвал три их показателя качества
Президент России Владимир Путин считает, что российские вакцины от коронавируса являются лучшими в мире по трем показателям. Он назвал их в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).
«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям», - заявил президент.
По словам главы государства, он не знает ни одного серьезного побочного эффекта после использования какой-либо из зарегистрированных российских препаратов. Он отметил, что у отечественных вакцин «и противопоказаний-то никаких нет», ими «прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют».
Президент России Владимир Путин считает, что вакцинация от коронавируса сейчас является «необходимым делом». Он полагает, что прививаться нужно, чтобы быть уверенным и избежать тяжелых последствий болезни.
Ранее Владимир Путин предположил, что снять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, можно будет после того, как на территории России сформируется популяционный эффект. По прогнозам, к концу лета.
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