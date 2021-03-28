Президент назвал российские вакцины лучшими и назвал три их показателя качества

«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям», - заявил президент.

По словам главы государства, он не знает ни одного серьезного побочного эффекта после использования какой-либо из зарегистрированных российских препаратов. Он отметил, что у отечественных вакцин «и противопоказаний-то никаких нет», ими «прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют».

Президент России Владимир Путин считает, что вакцинация от коронавируса сейчас является «необходимым делом». Он полагает, что прививаться нужно, чтобы быть уверенным и избежать тяжелых последствий болезни.

Ранее Владимир Путин предположил, что снять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, можно будет после того, как на территории России сформируется популяционный эффект. По прогнозам, к концу лета.

