«Будет мощное извержение?»: Чем грозят Камчатке проснувшиеся вулканы
Жителям Петропавловска-Камчатского и туристам надо следить за Авачинским и Мутновским вулканами, а молчавший с XXVIII века вулкан Крашенинникова может беспокоить только обитателей Тихого океана, сказал в эфире НСН Павел Плечов.
Извержения вулканов Ключевской и Крашенинникова на Камчатке не приведут к авиаколлапсу, при этом для населенных пунктов и туристов опаснее другие вулканы, объяснил в интервью НСН доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.
Утром 5 августа на вулкане Крашенинникова произошел пепловый выброс на высоту 6 км, пепловый шлейф сейчас простирается на 840 км к юго-востоку от вулкана. Кроме того, ученые прогнозируют усиление извержения вулкана Ключевской с выбросами пепла на высоту от 8 до 10 км. Плечов допустил, что будет еще более мощное извержение.
«Ключевской - один из самых активных вулканов мира, поэтому он достаточно часто извергается, а пепловые шлейфы распространяются обычно на восток. Вулкан Крашенинникова молчал достаточно долго, последнее извержение было в XVIII веке, и мы не знаем, какой тип активности сейчас будет. Пока идут пепловые выбросы, но, возможно, будет какое-то более мощное извержение, надо наблюдать. Оранжевый код опасности означает, что самолеты должны облетать эти районы. Это достаточно стандартная ситуация для Камчатки. Запасные маршруты есть, и прекращением авиасообщения это не грозит. 6-8 километров - это не очень высокие выбросы, а 840-километровый пепловый шлейф - это нормально. Скорее всего, это облако будет рассеиваться в течение нескольких дней, максимум неделю», - пояснил вулканолог.
По его словам, пепел от этих вулканов улетит в Тихий океан, а туристов и жителей Камчатки должно беспокоить другое.
«К юго-востоку от Крашенинникова находится Тихий океан, там нет населенных пунктов. Более опасная ситуация связана с тем, что подают признаки активности вулканы, близкие к Петропавловску-Камчатскому, Елизово и Вилючинску. Это Авачинский и Мутновский вулканы, за ними надо следить более пристально. На Мутновском и геотермальная станция, и большинство туристических маршрутов проходит. Это может создать больше неудобств, чем извержения Ключевского и Крашенинникова», – заключил собеседник НСН.
Путешественник Федор Конюхов в конце мая рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о будущих экспедициях, отметив, что собирается подняться на вулкан на Камчатке.
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