Извержения вулканов Ключевской и Крашенинникова на Камчатке не приведут к авиаколлапсу, при этом для населенных пунктов и туристов опаснее другие вулканы, объяснил в интервью НСН доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.

Утром 5 августа на вулкане Крашенинникова произошел пепловый выброс на высоту 6 км, пепловый шлейф сейчас простирается на 840 км к юго-востоку от вулкана. Кроме того, ученые прогнозируют усиление извержения вулкана Ключевской с выбросами пепла на высоту от 8 до 10 км. Плечов допустил, что будет еще более мощное извержение.