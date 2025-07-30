Сообщается, что в зданиях появились трещины, а в одном из детских садов Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. К счастью, пострадавших нет. Также известно, что повреждена городская детская поликлиника, ее работа приостановлена.

В Сети распространяется видео, как в онкодиспансере врачи продолжали операцию, несмотря на подземные толчки и трясущиеся стены. Как уточняет минздрав региона, с пациентом все хорошо.

Сейчас специалисты работают на местах, оценивают объекты, которые могли быть повреждены. В первую очередь осматриваются школы, больницы и другие социальные учреждения. В городе образовались большие пробки на дорогах.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сократил рабочий день в госучреждениях из-за угрозы цунами. Угрозу цунами объявили на побережье Авачинского залива сразу после землетрясения.

Позднее местные власти сообщили, что четырёхметровую волну цунами зафиксировали в Елизовском районе Камчатки. Также после подземных толчков на Камчатке угрозу цунами объявили на Аляске и Гавайях.

Позднее очевидцы сообщили о новом подземном толчке, его магнитуда составила 5,8. После этого по всему побережью Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами.

ЦУНАМИ И ЗАТОПЛЕНИЯ

К 4 утра по московскому времени волны цунами дошли до берегов Северо-Курильска. Было зафиксировано три большие волны. Самую мощную из них зафиксировали в порту: волны сорвали суда, вынесли их в пролив, сообщил мэр Александр Овсянников.

В МЧС сообщили, что волна местами затопила порт Северо-Курильска. Также подтоплено рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов заявил РИА Новости, что на данный момент сложно говорить о восстановлении «Алаиды».

По данным СМИ, на данный момент шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Елизово. Там падали потолочные панели, плафоны, облицовка и тряслись витрины. В целом же аэропорт Петропавловска-Камчатского продолжает работу после землетрясения. Инфраструктура не повреждена, сообщили в воздушной гавани. При этом в момент толчка в аэропорту обрушился потолок, пострадала женщина.

Всего с момента первого толчка в регионе зафиксировано более 50 сейсмособытий, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Ученые предупреждают, что в ближайший месяц возможны новые толчки магнитудой до 7,5.

Растет число вызовов врачей и скорой помощи, власти развернули региональный штаб для координации действий. Также организована горячая линия.