Цунами и разрушения: На Камчатку обрушилось мощнейшее за 70 лет землетрясение
В Камчатском крае развернули региональный штаб после мощного землетрясения, жителей прибрежных зон эвакуируют из-за угрозы цунами. В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой, жертв нет, разрушения локальные.
На Камчатку утром 30 июля обрушилось мощнейшее землетрясение за последние 70 лет магнитудой 8,7. Таких мощных толчков в регионе не было зафиксировано с 1952 года. Люди в панике выбегали из зданий, а побережье региона накрыло цунами. Подробности происшествия, последствия бедствия и разрушения – в материале НСН.
ТАКОГО НЕ БЫЛО НИКОГДА
Подземные толчки в регионе начались около 11:30 по местному времени, люди в панике выбегали на улицу. В Сети распространяются видео трясущихся зданий. По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались на 7-8 баллов, в Северо-Курильске – на 5-6. Очаг землетрясения располагался на глубине 32 километров.
Очевидцы на видео говорят, что «никогда не испытывали ничего подобного», рекордное землетрясение серьезно напугало жителей, несмотря на привычную сейсмическую активность региона.
Сообщается, что в зданиях появились трещины, а в одном из детских садов Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. К счастью, пострадавших нет. Также известно, что повреждена городская детская поликлиника, ее работа приостановлена.
В Сети распространяется видео, как в онкодиспансере врачи продолжали операцию, несмотря на подземные толчки и трясущиеся стены. Как уточняет минздрав региона, с пациентом все хорошо.
Сейчас специалисты работают на местах, оценивают объекты, которые могли быть повреждены. В первую очередь осматриваются школы, больницы и другие социальные учреждения. В городе образовались большие пробки на дорогах.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сократил рабочий день в госучреждениях из-за угрозы цунами. Угрозу цунами объявили на побережье Авачинского залива сразу после землетрясения.
Позднее местные власти сообщили, что четырёхметровую волну цунами зафиксировали в Елизовском районе Камчатки. Также после подземных толчков на Камчатке угрозу цунами объявили на Аляске и Гавайях.
Позднее очевидцы сообщили о новом подземном толчке, его магнитуда составила 5,8. После этого по всему побережью Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами.
ЦУНАМИ И ЗАТОПЛЕНИЯ
К 4 утра по московскому времени волны цунами дошли до берегов Северо-Курильска. Было зафиксировано три большие волны. Самую мощную из них зафиксировали в порту: волны сорвали суда, вынесли их в пролив, сообщил мэр Александр Овсянников.
В МЧС сообщили, что волна местами затопила порт Северо-Курильска. Также подтоплено рыбопромышленное предприятие «Алаид».
Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов заявил РИА Новости, что на данный момент сложно говорить о восстановлении «Алаиды».
По данным СМИ, на данный момент шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Елизово. Там падали потолочные панели, плафоны, облицовка и тряслись витрины. В целом же аэропорт Петропавловска-Камчатского продолжает работу после землетрясения. Инфраструктура не повреждена, сообщили в воздушной гавани. При этом в момент толчка в аэропорту обрушился потолок, пострадала женщина.
Всего с момента первого толчка в регионе зафиксировано более 50 сейсмособытий, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Ученые предупреждают, что в ближайший месяц возможны новые толчки магнитудой до 7,5.
Растет число вызовов врачей и скорой помощи, власти развернули региональный штаб для координации действий. Также организована горячая линия.
Почти 300 человек эвакуировано из Северо-Курильска из-за угрозы цунами. Режим ЧС уже введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами, сообщило правительство региона.
На Курильских островах 2,7 тысячи граждан также были эвакуированы в безопасные районы.
ЯПОНИЯ, КИТАЙ И США
Волна цунами высотой 30 см после землетрясения на Камчатке уже достигла северной части Японии. При этом власти уточняют, что сохраняется угроза прихода цунами высотой до трех метров.
Цунами теперь угрожает и Китаю. Центральное телевидение КНР, ссылаясь на центр предупреждения о цунами, сообщает, что ЧП «будет иметь последствия стихийного характера для побережья Шанхая, юга городского округа Чжоушань, востока Тайбэя, запада и востока уезда Пиндун, юго-востока и северо-востока уезда Тайдун, уезда Хуалянь и города Илань». Об угрозах сообщают и на Тайване.
В США объявлено предупреждение о цунами на Гавайях, а также режим наблюдения на Аляске и Тихоокеанском побережье.
Угроза цунами объявлена в американских штатах Калифорния и Орегон.
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