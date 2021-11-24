Путин наградил орденами сотрудников Генпрокуратуры
Заместителя генерального прокурора Николая Винниченко наградили Орденом Дружбы, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени глава государства наградил ещё двух замов генпрокурора - Юрия Пономарёва и Геннадия Лопатина.
Кроме того, российский лидер наградил Орденом Почёта начальника пресс-службы Генпрокуратуры Анну Генералову. Всего же ордена получили 14 сотрудников ведомства.
Ранее Путин поручил правительству наградить сборную России, победившую на EuroSkills в Граце - победителей и призеров, а также тренеров и иных лиц, «внёсших значительный вклад в подготовку национальной сборной».
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